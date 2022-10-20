مقتل الفلسطيني عدي التميمي برصاص إسرائيلي قرب القدس

كشفت قناة عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل الفلسطيني عدي التميمي، بعد 11 يوما لم تتمكن خلالها أجهزة الأمن الإسرائيلية من الوصول إليه، عقب إطلاقه النار على حاجز شمالي القدس أسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية.

وقُتل التميمي خلال محاولته تنفيذ عملية ثانية، حيث فتح النار على حراس أمن عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس الشرقية، وأصاب أحدهم قبل أن يسقط قتيلا برصاص الآخرين.

وقالت قناة “كان” الرسمية إنه عُثر بين ملابس التميمي بعد مقتله على قنبلة يدوية.

פיגוע במעלה אדומים | המחבל שנוטרל – עודאי תמימי, שביצע את פיגוע הירי בשועפאט בו נפלה נועה לזר#חדשותהערב @SuleimanMas1 pic.twitter.com/IT4nA9oLOc — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2022

من جانبه، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة بحسابه على “تويتر”: “الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة حرس الحدود بالقضاء على الإرهابي عدي التميمي أثناء محاولة تنفيذ هجوم آخر بعد الهجوم على حاجز شعفاط الذي قتلت فيه الرقيب الراحل نوا لازار”.

وأضاف لابيد: “لن نرتاح ولن نهدأ حتى نضع أيدينا على كل إرهابي يلحق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي، وسنعمل بيد قوية وبدون تردد ضد الإرهاب”.

מברך את כוחות הביטחון: צה”ל, שב”כ, משטרה ומג”ב על חיסולו של המחבל עודאי תמימי בעת ניסיון לפיגוע נוסף לאחר הפיגוע במחסום שועפט בו נהרגה סמלת נועה לזר ז”ל. לא ננוח ולא נשקוט עד אשר נשים ידינו על כל מחבל שפוגע באזרחי ישראל וחיילי צה”ל. נפעל ביד קשה וללא היסוס נגד הטרור. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) October 19, 2022

وكان التميمي أطلق النار على حاجز شعفاط العسكري في الثامن من الشهر الجاري، والذي تواجد عليه حشد من الجنود، ما أسفر عن مقتل المجندة نوعا لازار وإصابة حارس أمن بجروح وصفت بالخطيرة، قبل أن يفر من المكان.