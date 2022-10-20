قناة عبرية تقول إن إسرائيل تنوي تزويد أوكرانيا بـ "لون أحمر" وكييف تصر على "القبة الحديدية"

قالت قناة عبرية رسمية، مساء اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتزم تزويد أوكرانيا بمنظومة الإنذار المستخدمة لديها للتحذير من سقوط صواريخ، بينما تصر كييف على إحدى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضافت قناة “كان” أن إسرائيل اقترحت على أوكرانيا منظومة “لون أحمر” (تيسفع أدوم) التي تطلق صافرات الإنذار للتحذير من سقوط الصواريخ و القذائف الصاروخية.

وتابعت أن كييف ترفض ذلك وتذهب بعيدا، مطالبةً بالحصول على منظومة “القبة الحديدة” المخصصة لاعتراض الصواريخ والقذائف القصيرة المدى، وهو ما سبق أن رفضته إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن أوكرانيا ستكرر مطلبها، غدا الخميس، خلال محادثات هاتفية بين وزير خارجيتها دميتري كوليبا ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من جهة، وبين وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس.

המלחמה באוקראינה: ישראל תציע לאוקראינה מערכת ‘צבע אדום’ שתאפשר למקד את ההתרעה, אבל קייב מתעקשת לקבל כיפת ברזל – ותחזור על הבקשה מחר בשיחות בין לפיד לשר החוץ קולבה וגנץ לשר הביטחון רזניקוב. הדיווח של @gilicohen10 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/J59jVtq5XM — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2022

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال غانتس في إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي: “السياسة تجاه أوكرانيا لن تتغير. لن ننقل (لهم) أسلحة”، على ما نقلت قناة “كان”.

واستدرك وزير الدفاع الإسرائيلي: “لكننا سنساعد في أنظمة الإنذار الذكية ضد التهديدات الجوية”.

وتابع: “إسرائيل تنتهج سياسة دعم أوكرانيا من خلال الدعم الإنساني. وسنواصل دعم أوكرانيا بحدودنا، كما فعلنا حتى الآن”.

وفي ذات السياق، نقلت القناة عن مسؤول أوكراني لم تسمه تعليقا على تصريحات غانتس، قوله إن كييف سبق وطلبت تلك الأنظمة قبل العملية العسكرية الروسية، مضيفا: “الآن هذا ليس ما سيساعدنا في الحقيقة”.

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، كوليبا، أن كييف ستتوجه رسميا، إلى إسرائيل بطلب لتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي.