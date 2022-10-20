روسيا تقول إن الأمم المتحدة ليس لديها تفويض لإجراء تحقيق في استخدام الطائرات دون طيار في أوكرانيا

قال نائب الممثل الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها تفويض قانوني لإجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم للطائرات دون طيار الإيرانية الصنع في أوكرانيا.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال بوليانسكي، يوم الأربعاء: “[الأمانة العامة للأمم المتحدة] ليس لديها ولاية للتحقيق في أي شيء يتعلق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231”.

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وأضاف أن “دورها على النحو المنصوص عليه في مذكرة رئيس مجلس الأمن 2016/44 16 يناير 2016 تقني بحت – لإعداد غرف الاجتماعات والاتصالات المعممة”.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر الكناني المعلومات التي ظهرت حديثا من وسائل الإعلام الأمريكية حول توريد أسلحة إيرانية للجانب الروسي لاستخدامها في أوكرانيا.