مصدر يقول إن الجيش الروسي استخدم بالفعل مئات من طائرات "كاميكازي" دون طيار في أوكرانيا

قال مصدر لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي استخدم بالفعل عدة مئات من طائرات “كاميكازي” دون طيار خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر: “منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخائر المتسكعية المحلية الصنع”.
إيران ترفض مزاعم توفير طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
أمس, 23:12 GMT
وأضاف: “نحن نتحدث عن طائرات دون طيار من طراز كوبا ونوعين من طراز لانسيت”.
يأتي ذلك في ظل استمرار الغرب في نشر مزاعم حول توفير إيران طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الكتلة جمعت أدلة على إمدادات إيران المزعومة من الطائرات دون طيار إلى روسيا وتستعد لرد.
وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في يوليو/تموز، عن الادعاء بأن روسيا اشترت طائرات مقاتلة دون طيار من إيران.
من جانبه، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن تكون بلاده تزود روسيا بالأسلحة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وسائل الإعلام الأمريكية تضخم الادعاءات المتعلقة بمبيعات الطائرات من دون طيار.
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