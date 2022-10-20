مصدر يقول إن الجيش الروسي استخدم بالفعل مئات من طائرات "كاميكازي" دون طيار في أوكرانيا

قال مصدر لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس، إن الجيش الروسي استخدم بالفعل عدة مئات من طائرات “كاميكازي” دون طيار خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك . وقال المصدر: “منذ بداية العملية الخاصة في أوكرانيا، استخدم الجيش الروسي بالفعل عدة مئات من الذخائر المتسكعية المحلية الصنع”.

إيران ترفض مزاعم توفير طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

وأضاف: “نحن نتحدث عن طائرات دون طيار من طراز كوبا ونوعين من طراز لانسيت”.

يأتي ذلك في ظل استمرار الغرب في نشر مزاعم حول توفير إيران طائرات دون طيار لروسي ا لاستخدامها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الكتلة جمعت أدلة على إمدادات إيران المزعومة من الطائرات دون طيار إلى روسيا وتستعد لرد.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في يوليو/تموز، عن الادعاء بأن روسيا اشترت طائرات مقاتلة دون طيار من إيران.