صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا تنمو في 2022 بمعدل 259 %

أعلنت وزارة المال اليابانية، اليوم الخميس، نمو حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا في النصف الأول من العام المالي 2022 بمعدل 258.6 %.
موسكو – سبوتنيك. وتراجع حجم استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، بنسبة 59.9 %. كما انخفضت حجم واردات الفحم من روسيا بنسبة 82 % في سبتمبر، وبنسبة 45.6 % في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية.
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26 سبتمبر, 04:19 GMT
كما تراجع في سبتمبر حجم واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 10.7 %. في الوقت نفسه، في الفترة من أبريل/نيسان، إلى سبتمبر، ارتفع حجم واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.2%.
وخفضت اليابان في سبتمبر وارداتها من الحبوب من روسيا بنسبة 81.9 %، ووفقًا لنتائج النصف الأول من العام المالي 2022.
وانخفض حجم واردات الخضروات الروسية إلى اليابان بنسبة 76.7 % في سبتمبر، لكنها نمت بنسبة 10.3 % في فترة أبريل – سبتمبر 2022.
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