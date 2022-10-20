صادرات المنتجات الطبية اليابانية إلى روسيا تنمو في 2022 بمعدل 259 %

أعلنت وزارة المال اليابانية، اليوم الخميس، نمو حجم صادرات المنتجات الطبية إلى روسيا في النصف الأول من العام المالي 2022 بمعدل 258.6 %.

موسكو – سبوتنيك . وتراجع حجم استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا في سبتمبر/أيلول 2022، بنسبة 59.9 %. كما انخفضت حجم واردات الفحم من روسيا بنسبة 82 % في سبتمبر، وبنسبة 45.6 % في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية.

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كما تراجع في سبتمبر حجم واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 10.7 %. في الوقت نفسه، في الفترة من أبريل/نيسان، إلى سبتمبر، ارتفع حجم واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2.2%.

وخفضت اليابان في سبتمبر وارداتها من الحبوب من روسيا بنسبة 81.9 %، ووفقًا لنتائج النصف الأول من العام المالي 2022.