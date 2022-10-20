منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ترسل فريق تقييم الاحتياجات إلى أرمينيا

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيان: “بعد دعوة من حكومة جمهورية أرمينيا، سترسل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريقا لتقييم الاحتياجات إلى البلاد في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر”.

موسكو – سبوتنيك . وأضاف البيان أن الغرض من الزيارة هو تقييم الوضع في بعض المناطق الحدودية، على أساس ولاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخبرتها في إطار مفهومها الشامل للأمن”.

أرمينيا تتهم أذربيجان بقصف مواقع حدودية

وقال البيان: “سيزور الفريق الفني المكون من خبراء دوليين وممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المناطق الواقعة على طول الحدود الأرمينية الأذربيجانية وسيجري مشاورات مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين المعنيين وكذلك الشركاء الدوليين على الأرض”.

يشار إلى أنه في نهاية سبتمبر/أيلول 2020، استؤنفت الأعمال العدائية في ناغورني قره باغ ، التي أصبحت استمرارا للصراع الطويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات بين السكان المدنيين.

وبوساطة موسكو، وافقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل السجناء وجثث القتلى.

بدأ الصراع في ناغورني قره باغ في فبراير/شباط 1988، عندما أعلنت منطقة ناغورني قره باغ المتمتعة بالحكم الذاتي انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.

وخلال المواجهة المسلحة في الفترة 1992-1994، فقدت أذربيجان السيطرة على ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة لها.