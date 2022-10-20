تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف 35" في ولاية يوتا الأمريكية

قالت القوات الجوية الأمريكية إن طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز “إف- 35 أيه” تحطمت، الخميس، في ولاية يوتا الأمريكية في قاعدة هيل الجوية.

موسكو – سبوتنيك . وقال الجناح 388 المقاتل على تويتر: “في حوالي الساعة 6:15 مساء [بالتوقيت المحلي، 00:15 بتوقيت غرينتش يوم الخميس] تحطمت طائرة طائرة إف – 35 أيه لايتنينغ 2 في الطرف الشمالي من مدرج قاعدة هيل الجوية.

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وأضاف: “استجابت طواقم الطوارئ داخل وخارج القاعدة على الفور”.

وأشار الجيش إلى أن الطيار تمكن من الخروج من الطائرة ونقل إلى مركز طبي محلي للمعاينة.

وقال الجيش إن “سبب الحادث ما يزال غير معروف وسيتم التحقيق فيه، وأنه سيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة”.