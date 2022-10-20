السفير الأمريكي السابق لدى الناتو: تصرفات الغرب حشدت الشعب الروسي حول بوتين

قال السفير الأمريكي السابق لدى الناتو، روبرت هنتر، يوم الأربعاء، إن تصرفات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مدى السنوات العشرين الماضية أدت إلى زيادة الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين أفراد الشعب.

موسكو – سبوتنيك . كتب هنتر في رسالة إلى صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: “لفهم سبب دعم الجزء الأكبر من الرأي العام الروسي لبوتين علينا النظر في دور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في التعامل تجاه مكانة روسيا في أوروبا لأكثر من 20 عاما”.

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وأضاف: “علينا إظهار الاحترام الواجب للشعب الروسي وتوفير مكان صالح في عالم ما بعد الحرب الأوكرانية لروسيا مع مطالبة روسيا بقبول القيود والمسؤوليات اللازمة”.

وأضاف أن غالبية المواطنين الروس “في حالة استياء عميق تجاه الغرب”، ويعتقدون أنه منع روسيا من استعادة وضع القوة العظمى.