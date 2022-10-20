واشنطن تقول إنها ستستخدم العقوبات لمنع نقل "الأسلحة الخطرة" إلى روسيا من إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة مصممة على تطبيق عقوبات لمنع إيران من توريد “أسلحة خطيرة” إلى روسيا.

موسكو – سبوتنيك . وقالت وزارة الخارجية في بيان: “نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء لمنع نقل الأسلحة الخطرة إلى روسيا”.

مصدر يقول إن الجيش الروسي استخدم بالفعل مئات من طائرات “كاميكازي” دون طيار في أوكرانيا

وأضاف: “لن نتردد في استخدام عقوباتنا وغيرها من الأدوات المناسبة على جميع المشاركين في عمليات النقل هذه”.

وفي وقت سابق، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن إيران ترفض الادعاءات بأنها توفر طائرات دون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

بدوره، قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دمتري بوليانسكي، إن تصريحات الدول الغربية حول الإمداد المزعوم بطائرات دون طيار إيرانية إلى روسيا ليست سوى ذريعة مصطنعة للضغط على موسكو وطهران.