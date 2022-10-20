تشغيل محطة جديدة للطاقة النووية في فنلندا بعد 13 يوما من الموعد المخطط له

قال مشغل محطة أولكيلوتو للطاقة النووية، اليوم الخميس، إن الوحدة الثالثة لمحطة أولكيلوتو للطاقة النووية في فنلندا، حيث تم اكتشاف عطل مساء الثلاثاء، سيتم نقلها من وضع الاختبار وتشغيلها بعد 13 يوما مما كان مخططا له.

هلسنكي – سبوتنيك . وقالت الشركة في بيان: “سيبدأ توليد الطاقة الكهربائية العادية في محطة أولكيلوتو-3 للطاقة النووية في 27 ديسمبر”. ومن المتوقع استئناف عملية الاختبار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وذكرت تقارير سابقة أن توليد الطاقة الكهربائية المنتظم في المفاعل الثالث من محطة أولكيلووتو للطاقة النووية سيبدأ في 14 ديسمبر/كانون الأول. وفي وقت سابق، قالت الشركة إن الأضرار التي لحقت بمضخات مياه التغذية قد تم تسجيلها في الوحدة الثالثة من محطة أولكيلوتو للطاقة النووية.

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