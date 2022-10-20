اعتقال إرهابي يخطط لهجوم على إدارة ماريوبول

أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الخميس، اعتقال مواطن مشتبه بالتحضير لهجوم إرهابي على إدارة ماريوبول.
وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: “تم اعتقال المشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في ماريوبول بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك”.
وأضاف بوبوف: “لقد خطط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد إدارة مدينة ماريوبول”.
وأضاف بوبوف: “نحن نتحدث عن عاطل عن العمل من سكان قرية كامينسك، فيكتور زايتسيف، المولود عام 1976، الذي يتعاطى الكحول وقد تمت إدانته مرارًا وتكرارًا وتم تجنيده من المخابرات الأوكرانية”.
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