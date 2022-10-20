اعتقال إرهابي يخطط لهجوم على إدارة ماريوبول

وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: “تم اعتقال المشتبه به في الإعداد لهجوم إرهابي في ماريوبول بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك”.

وأضاف بوبوف: “نحن نتحدث عن عاطل عن العمل من سكان قرية كامينسك، فيكتور زايتسيف، المولود عام 1976، الذي يتعاطى الكحول وقد تمت إدانته مرارًا وتكرارًا وتم تجنيده من المخابرات الأوكرانية”.