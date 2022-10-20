الرئيس السويسري يصل إلى أوكرانيا

وصل الرئيس السويسري، إغناسيو كاسيس، اليوم الخميس، إلى أوكرانيا، حيث يعتزم خلال زيارته الحصول على فكرة عن الوضع في المجالين العسكري والإنساني.

وكتب كاسيس على “تويتر”: “عدت إلى أوكرانيا، بعد عام من زيارتي الأخيرة إلى أوكرانيا، الهدف هو الحصول على فهم ميداني للوضع العسكري والوضع الإنساني والعمل التحضيري لإعادة بناء البلاد”.

يشار إلى أن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، تراجع عن رحلته إلى العاصمة الأوكرانية كييف، المقرر إجراؤها اليوم الخميس، بسبب مخاوف أمنية.

كاسيس قال، في شهر يوليو/تموز الماضي، إن سويسرا ستضاعف المساعدة المالية لأوكرانيا لتصل إلى 100 مليون فرنك سويسري (نحو 103 مليون دولار) بحلول عام 2023.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch 🇺🇦 Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

وقال كاسيس في بيان، خلال المؤتمر الخاص باستعادة أوكرانيا الذي يعقد في مدينة لوغانو السويسرية: “ستضاعف سويسرا تمويلها للتعاون الثنائي مع أوكرانيا إلى أكثر من 100 مليون فرنك سويسري بحلول نهاية عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، نقدم التمويل من خلال شركاء أوكرانيا متعددي الأطراف: الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”.

وأضاف كاسيس إنه سيتم تخصيص 15 مليون دولار على الأقل لتطوير الاقتصاد الرقمي لأوكرانيا.

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