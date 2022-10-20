البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية ويحدد موعد الجلسة المقبلة لإعادة التصويت

وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث انتُخب رئيسا في 2016 بعد شغور رئاسي، استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشح، وهو الأمر المتوقع حدوثه هذه المرة مع عدم توافق الكتل السياسية حول اسم مرشح للمنصب.