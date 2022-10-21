المقداد يؤكد أن ما يحصل في أوكرانيا يكشف من جديد نزعة الهيمنة الغربية

“نعيش اليوم في عالم تعصف به الكثير من التحديات والأخطار سياسيا واقتصاديا وأمنيا وصحيا وبيئيا بسبب محاولات الدول الغربية التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفرض هيمنتها على ثرواتها ومستقبلها ضاربة بعرض الحائط كل أحكام القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ما تسبب بالكثير من الاضطرابات وعدم الاستقرار في العالم وخلف آثاراً كارثية على كل الدول كان من بينها ازدياد أعداد اللاجئين والنازحين في مناطق مختلفة من العالم”.