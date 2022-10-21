الجبير يقول إن السعودية تسعى لأن تكون الدولة الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ في السعودية، عادل الجبير، اليوم ‏الخميس، إن “المملكة تسعى لأن تكون الدولة الأولى في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق”.‏

وتابع موضحا في تصريحات لقناة “الشرق” السعودية أن “السعودية تنظر إلى نفسها بأنها دولة مصدرة للطاقة إلى جانب النفط”.

وأضاف لافتا إلى أن “العالم في حاجة إلى طاقة، ويجب أن نجد موارد غير نفطية، لابد أن نبحث عن طاقة بديلة نستطيع الاستعانة بها في المستقبل”.

وشدد عادل الجبير في تصريحاته أن “هناك حدا معينا لا تستطيع السعودية مثلا تجاوزه في إنتاج النفط، فالوقود الأحفوري سيكون أساسيا على مدى عقود قادمة، وستملأ الطاقة المتجددة الفراغ عندما تزداد احتياجات العالم للطاقة ولا تستطيع الطاقة الأحفورية تلبيتها”.

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