المجلس الأوروبي يتوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن مكافحة أزمة الطاقة، والاتفاق على العمل لاستقرار أسعار الطاقة.

موسكو – سبوتنيك . وكتب ميشيل على تويتر، “لقد توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق بشأن الطاقة. تسود الوحدة والتضامن بهذا الصدد. لقد تم الاتفاق على العمل واتخاذ إجراءات لاحتواء أسعار الطاقة للأسر والشركات”. وأمس الخميس، سجلت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا بشكل طفيف عند افتتاح التداول ، لتصل إلى 1143 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن.

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