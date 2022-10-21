إعلام: أحزاب المعارضة الفنزويلية تخطط للإطاحة بزعيمها خوان غوايدو

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، يوم الخميس، أن الأحزاب السياسية المعارضة الفنزويلية تناقش خططا للإطاحة بزعيم المعارضة الحالي خوان غوايدو.

وقال تقرير للصحيفة إن تحالف أحزاب المعارضة الفنزويلية قرر المضي قدما بدون غوايدو المدعوم من الولايات المتحدة باعتباره ما يسمى “رئيسا بالوكالة”، مستشهدا بعضو بارز في أحد أحزاب المعارضة الفنزويلية.

بايدن يدعم زعيم المعارضة الفنزويلية غوايدو “رئيسا بالوكالة”

وقال التقرير إنه يمكن عزل غوايدو من دوره كزعيم للمعارضة الفنزويلية في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف التقرير أن غالبية أحزاب المعارضة تعتقد أن غوايدو وحكومته على خلاف مع الواقع في فنزويلا.