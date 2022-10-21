هل يعود جونسون؟

وقالت تراس خلال خطاب استقالتها إن حزب المحافظين يهدف إلى اختيار خلفها في غضون أسبوع، وإنها ستبقى رئيسة للوزراء حتى ذلك الحين، لتعود المملكة المتحدة إلى المربع صفر من أجل اختيار زعيم جديد.