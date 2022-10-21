هل يعود جونسون؟

أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة في منصب رئيس وزراء بريطانيا، عندما أعلنت استقالتها اليوم الخميس، حيث أمضت 44 يوما فقط في مكتبها منذ تسلمها مهام القيادة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت تراس خلال خطاب استقالتها إن حزب المحافظين يهدف إلى اختيار خلفها في غضون أسبوع، وإنها ستبقى رئيسة للوزراء حتى ذلك الحين، لتعود المملكة المتحدة إلى المربع صفر من أجل اختيار زعيم جديد.
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أمس, 17:16 GMT
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