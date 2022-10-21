وسائل إعلام محلية تبلغ عن انفجار في كييف

موسكو – سبوتنيك. وانطلقت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية.وأبلغ حاكم مقاطعة نيكولاييف وحاكم مقاطعة كريفوغراد عبر قنواتهم على “تلغرام” عن غارات جوية وانطلاق صافرات الإنذار في مقاطعتيهما، فيما أفادت قناة “سترانا” بسماع دوي انفجارات في نيكولاييف.

كما أعلنت السلطات المحلية انطلاق صافرات الإنذار في كييف وما حولها، وتشركاسا، وتشيرنيغيف، وروفينسكايا، وبولتافا، وإيفانو-فرانكوفسك.