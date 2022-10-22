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سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
بينت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملياردير إيلون موسك.

وكتبت غابارد على صفحتها عبر موقع “تويتر” اليوم الجمعة: “تبتكر إدارة بايدن والنخبة الحاكمة طرقًا لتدمير ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه”.
وشبهت غابارد الإجراءات المستقبلية بتلك التي يتم اتخاذها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

واشنطن تستخدم كل الإمكانيات التشريعية والتنظيمية “للإطاحة” بماسك أو إجباره على “الاستسلام”.
ووصفت غابارد هذه الإجراءات بـ”الاستبداد الصارم”.
وأثار ماسك الجدل بمواقفة المخالفة للتيار السياسي الغربي عموما والأمريكي خصوصا، وكان أبرز هذه المواقف تأكيده غير مرة على انتماء القرم لروسيا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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