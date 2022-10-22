سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك

بينت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملياردير إيلون موسك.
وكتبت غابارد على صفحتها عبر موقع “تويتر” اليوم الجمعة: “تبتكر إدارة بايدن والنخبة الحاكمة طرقًا لتدمير ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه”.
Biden Admin/Power Elite cooking up ways to destroy @ElonMusk because they can’t control him—just like Trump. Expect them to use every law enforcement and regulatory body as weapons to bring Musk down or force him to surrender. Blatant authoritarianism.https://t.co/z9WeupeJmZ
— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) October 21, 2022
وشبهت غابارد الإجراءات المستقبلية بتلك التي يتم اتخاذها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واشنطن تستخدم كل الإمكانيات التشريعية والتنظيمية “للإطاحة” بماسك أو إجباره على “الاستسلام”.
ووصفت غابارد هذه الإجراءات بـ”الاستبداد الصارم”.
وأثار ماسك الجدل بمواقفة المخالفة للتيار السياسي الغربي عموما والأمريكي خصوصا، وكان أبرز هذه المواقف تأكيده غير مرة على انتماء القرم لروسيا.
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