سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك

وكتبت غابارد على صفحتها عبر موقع “تويتر” اليوم الجمعة: “تبتكر إدارة بايدن والنخبة الحاكمة طرقًا لتدمير ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه”.

واشنطن تستخدم كل الإمكانيات التشريعية والتنظيمية “للإطاحة” بماسك أو إجباره على “الاستسلام”.

وأثار ماسك الجدل بمواقفة المخالفة للتيار السياسي الغربي عموما والأمريكي خصوصا، وكان أبرز هذه المواقف تأكيده غير مرة على انتماء القرم لروسيا.