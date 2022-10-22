المظليون الروس يدمرون كتيبة مدرعات أوكرانية… فيديو

دمرت قوات المظلات التابعة للقوات المسلحة الروسية، كتيبة مدرعة أوكرانية مزودة بالدبابات المقدونية والسلوفينية، وفقا لمقاطع مصورة حصلت عليها “سبوتنيك”.

يُظهر مقطع الفيديو الذي حصلت عليه “سبوتنيك”، “الجيش الروسي يتفقد المعدات العسكرية المحترقة بعد المعركة مباشرة”.

نتيجة للأعمال الدفاعية الناجحة في اتجاه مدينة كريفي ريه، دمرت إحدى وحدات قوات المظلات الروسية، الكتيبة الآلية الأولى من اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين المنفصل للجيش الأوكراني ودبابات (تي-72) التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل دول الناتو.

في وقت سابق اليوم الجمعة، نجحت وحدات الدفاع الجوي الروسية، في صد هجوم صاروخي جديد شنته القوات الأوكرانية على معبر مدني بالقرب من جسر أنتونوفسكي في مقاطعة خيرسون الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

انطلقت العملية العسكرية بعد طلب من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بحمايتهما ضد هجمات النظام الأوكراني، بعد سنوات من العدوان والتمييز بحق سكان المناطق الشرقية ومتحدثي اللغة الروسية، والتي دأبت عليها كييف في أعقاب انقلاب عام 2014.

هددت أوكرانيا روسيا قبيل انطلاق العملية العسكرية بتطوير أسلحة نووية اعتمادا على البنية التحتية المواتية منذ العهد السوفييتي، وسمحت باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديدات حلف “الناتو” تجاه موسكو.