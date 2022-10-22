بايدن يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنه لم يتخذ قرارا رسميا بعد

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، لكنه لم يتخذ بعد قرارا رسميا.

وقال بايدن في مقابلة مع “إم إس إن بي سي” الأمريكية، اليوم السبت:

“لم أتخذ قرارًا رسميًا بعد، ولكن هذه هي نيتي – نيتي الترشح مرة أخرى. ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار”.

كان البيت الأبيض، أكد مطلع الشهر الجاري، نية الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة ترشحه لانتخابات عام 2024 الرئاسية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية، “إنني أكرر ما قاله الرئيس مرات عديدة وما قلته مرات عديدة، يعتزم الرئيس الترشح”.

استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقال بايدن، في وقت سابق أيضا، إن لديه نية للمشاركة في الانتخابات، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد وسيفعل ذلك العام المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة “واشنطن بوست”، نهاية الشهر المنصرم، أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وكشف الاستطلاع، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.