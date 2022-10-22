مصرع 7 أشخاص على الأقل إثر حادث سير في بيرو

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة آخرون، يوم الجمعة، على طريق أمريكا الجنوبية السريع في ليما في بيرو، حسبما أكدت الشرطة الوطنية.

وقال هوغو دي لا فيغا، المسؤول عن دائرة شرطة سان بارتولو للطرق السريعة، لوسائل الإعلام المحلية إن الحادث وقع في حوالي الساعة الـ3:30 صباحا بالتوقيت المحلي إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في منطقة ليما الواقعة في بونتا هيرموسا.

وأضاف أن من بين المصابين ثلاثة بالغين وقاصرا، وقد نقلوا إلى المستشفى.

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