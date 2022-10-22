استطلاع يؤكد أن أكثر من 80% من الروس يثقون بالرئيس بوتين

عبر أكثر من 80% من الروس عن ثقتهم في الرئيس فلاديمير بوتين، بينما وافق أكثر من 70% على أدائه، بحسب استطلاع جديد أجراه مركز أبحاث الرأي العام الروسي.

وقال أكثر من 80% من المستطلعين، إنهم يثقون بفلاديمير بوتين، بينما قال 77% إنهم يوافقون على أدائه.

استطلاع: نحو 80% من مواطني روسيا الاتحادية يثقون بالرئيس بوتين

تم إجراء مسح مركز أبحاث الرأي العام الروسي بين 10 و16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين 1600 مواطن روسي فوق سن 18 عامًا.