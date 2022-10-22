انفجار مستودع في أوزبكستان تابع لوزارة الدفاع… فيديو

قالت وزارة الدفاع في أوزبكستان، اليوم السبت، إن انفجارا وقع في مستودع تابع لها بمنطقة سيرداريا في البلاد، ولم يسقط ضحايا أو جرحى.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تطبيق “تلغرام”: “في 22 أكتوبر (تشرين الأول)، الساعة 04:55 (23:55 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة)، وقع انفجار في مستودع وزارة الدفاع في قرية مالك في منطقة سيرداريا، ولم يسقط ضحايا أو جرحى”. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق جار. وقال ممثل عن وزارة الدفاع لوكالة “سبوتنيك”، إنه تم إخماد الحريق في المستودع. وأضاف الممثل صباح يوم السبت: “في الوقت الحالي، الوضع (في المستودع) مستقر، زال الخطر”.

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