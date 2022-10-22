روسيا تطور راجمة لاستخدامها في القطب الشمالي

أبلغ مصدر مطلع وكالة “سبوتنيك” أن روسيا تطور راجمة صواريخ لتسليح وحدات القطب الشمالي.

وقال المصدر: “يتم تطوير راجمة استنادًا إلى جرار DT-30 ثنائي الوصلة لقوات القطب الشمالي. في الواقع، سيكون من طراز Gغراد أو تورنادو-جي على هيكل جديد يتمتع بقدرة واستقلالية عالية، ومناسب للاستخدام في الظروف القاسية في أقصى الشمال”.

وأضاف أن الراجمة هي وسيلة فعالة لمكافحة أنواع مختلفة من الأهداف الأرضية، فضلا عن الهجمات البرمائية، حيث تسمح بإطلاق نيران كثيفة على مساحة كبيرة على وحدات العدو وقت الهبوط.

في وقت سابق، تم تصميم إصدارات من أنظمة الصواريخ تور وبانتسير على أساس الجرارات ثنائية الوصلة لقوات القطب الشمالي. تم عرض هذه الآلات، على وجه الخصوص، ضمن عروض النصر في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.