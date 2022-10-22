إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، صباح السبت، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.

وكتب في قناته على “تلغرام”: “غارة جوية! المنطقة بأكملها. 07:21”.

كما أفادت الأنباء بأنه تم إعلان الإنذار، صباح السبت، في مناطق بولتافا، وتشيرنيغيف، وسومي وخاركوف، وفقا لصحيفة “زيركالو نيديلي”، وتم الإبلاغ عن إنذارات في كييف.

وقالت الصحيفة في قناتها على “تلغرام”: “الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا”. كما أكد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة تشيرنيغيف، فياتشيسلاف تشاوس، الإنذار.

وجاء على قناة “تلغرام” الخاصة بالإدارة العسكرية لمدينة كييف: “انتباه! تم الإعلان عن إنذار من الغارة الجوية في كييف! نطلب من الجميع التحرك بشكل عاجل إلى ملاجئ الحماية المدنية!”.

كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كيروفوغراد وأمين مجلس مدينة زابوروجيه عن حالة التأهب الجوي على قنوات “تلغرام”.