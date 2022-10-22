الأردن يعمل على استئناف إنتاج الغاز من حقل الريشة بعد توقفه "مؤقتا"

وأشار إلى أنه سيتم تبني هذا الخيار في حال زيادة الكميات المنتجة من الحقل لمستويات أعلى من 150 مليون قدم مكعب.

ووفقا للمصدر، تم فتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من منطقة الريشة إلى مراكز الاستهلاك في الأردن بالصهاريج بعد ضغطه وإسالته.