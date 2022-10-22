عسكريون في كييف يشتكون من أنظمة الدفاع الجوي القديمة ونقص الذخيرة

قال مسؤولون عسكريون في كييف إن أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا عفا عليها الزمن. بالإضافة إلى ذلك، القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في الذخيرة، حسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”.

اشتكى دينيس سمازني، رئيس تدريب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، من مشاكل تتعلق بالأسلحة لمراسل الصحيفة. وقال سمازني: “نحن بحاجة إلى استبدال أنظمتنا القديمة، لأنها في القريب العاجل ببساطة لن تكون قادرة على مواجهة التهديدات… وصواريخنا تنفد”. لا تزال أوكرانيا تستخدم أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية التي لا يمكنها التعامل مع التهديدات. وأفاد وزير الدفاع في أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تتوقع في المستقبل القريب توريد أنظمة صواريخ حديثة من الولايات المتحدة وأنظمة الدفاع الجوي الألمانية.

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