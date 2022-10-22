طالبان تعلن تصفية 6 من عناصر "داعش" في كابول

قال مسؤولون أفغان إن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان، نفذت عملية ضد مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة كابول، أسفرت عن مقتل 6 والقبض على 2 من عناصره.

وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على مواقع التواصل، إن قوات الوحدات الخاصة للحركة نفذت عملية أمنية أمس الجمعة، ضد مجموعة من تشكيلات “داعش” (المحظور في روسيا).

وأضاف أنه في البداية تم إلقاء القبض على شخصين، ولكن لاحقا تم اكتشاف أحد مراكزها في المنطقة 8 في كابول.

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وأوضح نعيم أن العملية أسفرت عن قتل 6 مسلحين ومصادرة أسلحة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وسيارة.

كما أشار المتحدث إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم متورطون في الهجمات الإرهابية الأخيرة في مسجد ومؤسسة تعليمية في كابول وبعض الجرائم الأخرى ضد المدنيين.