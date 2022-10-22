طالبان تعلن تصفية 6 من عناصر "داعش" في كابول

قال مسؤولون أفغان إن قوات الأمن التابعة لحركة طالبان، نفذت عملية ضد مسلحين من تنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة كابول، أسفرت عن مقتل 6 والقبض على 2 من عناصره.
وقال المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على مواقع التواصل، إن قوات الوحدات الخاصة للحركة نفذت عملية أمنية أمس الجمعة، ضد مجموعة من تشكيلات “داعش” (المحظور في روسيا).
وأضاف أنه في البداية تم إلقاء القبض على شخصين، ولكن لاحقا تم اكتشاف أحد مراكزها في المنطقة 8 في كابول.
مسؤول أفغاني سابق يزعم أن هناك توجها داخل طالبان لإقامة علاقات “سرية” مع إسرائيل
19 أكتوبر, 10:23 GMT
وأوضح نعيم أن العملية أسفرت عن قتل 6 مسلحين ومصادرة أسلحة وقنابل يدوية وعبوات ناسفة وسيارة.
كما أشار المتحدث إلى أن المسلحين الذين تم القضاء عليهم متورطون في الهجمات الإرهابية الأخيرة في مسجد ومؤسسة تعليمية في كابول وبعض الجرائم الأخرى ضد المدنيين.
وصلت حركة طالبان (تخضع لعقوبات بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب) إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب 2021 ، بعد انهيار الحكومة المدنية المدعومة من الولايات المتحدة وعمليات الإجلاء الجماعية. منذ استيلاء طالبان على السلطة، يواجه السكان الأفغان أزمات اقتصادية وإنسانية وأمنية متفاقمة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك