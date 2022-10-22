سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف

في وقت سابق، أفيد عن حالة تأهب جوي جديدة واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا، باستثناء جنوب وغربي أوكرانيا.

انطلقت صافرات الإنذار، صباح السبت، في أنحاء أوكرانيا، وفق ما أوردته وسائل الإعلام والسلطات المحلية. تم الإبلاغ عن ضرب مرافق البنية التحتية للطاقة في مقاطعات خميلنيتسكي وفولين وكيروفوغراد وأوديسا. كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي في المراكز الإقليمية والمدن الأخرى في المقاطعات.