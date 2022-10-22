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ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا… فيديو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أدت السياسية الإيطالية جيورجيا ميلوني زعيمة حزب “إخوة إيطاليا”، اليوم السبت، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.

وبذلك تصبح ميلوني أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.
كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا.
ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.
وما زال يتعين تأكيد حكومة ميلوني (45 عاماً)، من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.
يذكر أن حزب ميلوني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.
ولهذا السبب من غير المتوقع أن يكون التصويت عقبة أمام الحكومة الجديدة.

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موقع سبوتنيك الروسي

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