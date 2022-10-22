ميلوني تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لوزراء إيطاليا… فيديو

أدت السياسية الإيطالية جيورجيا ميلوني زعيمة حزب “إخوة إيطاليا”، اليوم السبت، اليمين الدستورية كرئيسة لوزراء البلاد.

وبذلك تصبح ميلوني أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ إيطاليا.

Giuramento del nuovo Governo. Seguiteci in diretta: https://t.co/2JnqHVFDCv pic.twitter.com/TFy16u7bca — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 22, 2022

كما أدى وزراء حكومتها الجديدة اليمين أيضا أمام الرئيس الإيطالي سيرجيو ما تاريلا.

ومن المقرر أن يسلم رئيس الوزراء المؤقت الحالي، ماريو دراغي مهامه إلى ميلوني، غدا الأحد، حيث من المتوقع أن تعقد الحكومة اجتماعها الأول.

Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l’Italia. Adesso subito al lavoro. pic.twitter.com/QnaJ20fqyK — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 22, 2022

وما زال يتعين تأكيد حكومة ميلوني (45 عاماً)، من خلال تصويت ثقة، في البرلمان بمجلسيه، الذي طبقا لمراقبين، ربما يحدث، في أقرب وقت في بداية الأسبوع المقبل.

يذكر أن حزب ميلوني قد حصل على أكبر عدد من الأصوات، في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، وحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان.