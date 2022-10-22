كريم بنزيما يغيب عن ريال مدريد بسبب الإصابة

وبذلك، سيغيب كريم بنزيما عن فريقه ريال مدريد في مواجهة إشبيلية، التي تقام مساء اليوم الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.