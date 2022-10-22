كريم بنزيما يغيب عن ريال مدريد بسبب الإصابة

أعلن ريال مدريد غياب مهاجم الفريق كريم بنزيما عن لقاء إشبيلية الذي يقام اليوم السبت في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.
أوضح ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه أن بنزيما يعاني من إرهاق عضلي في فخذه الأيسر.
Benzema medical report.#RealMadrid
— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 22, 2022
وكان بنزيما قد شارك في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في كل البطولات وسجل خلالهم 6 أهداف.
وبذلك، سيغيب كريم بنزيما عن فريقه ريال مدريد في مواجهة إشبيلية، التي تقام مساء اليوم الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ28 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 بـ10 نقاط.
كما أشارت تقارير إلى أن المهاجم الفرنسي المتوج بالكرة الذهبية ربما لن يستطيع المشاركة كذلك في لقاء لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
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