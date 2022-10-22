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كريم بنزيما يغيب عن ريال مدريد بسبب الإصابة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن ريال مدريد غياب مهاجم الفريق كريم بنزيما عن لقاء إشبيلية الذي يقام اليوم السبت في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

أوضح ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه أن بنزيما يعاني من إرهاق عضلي في فخذه الأيسر.
وكان بنزيما قد شارك في 11 مباراة خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في كل البطولات وسجل خلالهم 6 أهداف.

وبذلك، سيغيب كريم بنزيما عن فريقه ريال مدريد في مواجهة إشبيلية، التي تقام مساء اليوم الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ28 نقطة فيما يأتي إشبيلية في المركز الـ12 بـ10 نقاط.
كما أشارت تقارير إلى أن المهاجم الفرنسي المتوج بالكرة الذهبية ربما لن يستطيع المشاركة كذلك في لقاء لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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