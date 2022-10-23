مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا بشأن "القوى الناعمة"

قال وزير المال المصري، الدكتور محمد معيط، إن مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا ‏في مؤشر “القوى الناعمة”.‏

وأوضح في كلمته في المؤتمر الأول لإعادة صياغة العلامة التجارية المصرية، اليوم السبت، أن مؤشر القوى الناعمة يتضمن 5 مؤشرات، هي مدى الوعي والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية، والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة، وفقا لفضائية “صدى البلد” المصرية.

كما أكد وزير المال المصري في كلمته أن “مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس “كورونا” المستجد بكفاءة، ونالت إشادة صندوق النقد الدولي، بتحقيقها التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين واستمرار عجلة الإنتاج، الأمر الذي ساهم في السيطرة على التضخم”.

وتابع معيط، مبيّنًا أن “مصر كانت واحدة من الدول التي حافظت على معدلات إيجابية للإصابات والنمو الاقتصادي في ظل جائحة (كوفيد-19)”.

وزير المالية المصري يرى أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة