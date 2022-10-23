مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا بشأن "القوى الناعمة"

قال وزير المال المصري، الدكتور محمد معيط، إن مصر تحتل المرتبة الـ31 عالميا والرابعة عربيا في مؤشر “القوى الناعمة”.
وأوضح في كلمته في المؤتمر الأول لإعادة صياغة العلامة التجارية المصرية، اليوم السبت، أن مؤشر القوى الناعمة يتضمن 5 مؤشرات، هي مدى الوعي والمعرفة بالدولة وسمعتها العالمية، والقيم والتعليم والعلوم والإعلام والاتصالات والثقافة والتراث والحوكمة والأعمال والتجارة، وفقا لفضائية “صدى البلد” المصرية.
كما أكد وزير المال المصري في كلمته أن “مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس “كورونا” المستجد بكفاءة، ونالت إشادة صندوق النقد الدولي، بتحقيقها التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين واستمرار عجلة الإنتاج، الأمر الذي ساهم في السيطرة على التضخم”.
وتابع معيط، مبيّنًا أن “مصر كانت واحدة من الدول التي حافظت على معدلات إيجابية للإصابات والنمو الاقتصادي في ظل جائحة (كوفيد-19)”.
وزير المالية المصري يرى أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة
15 أكتوبر, 14:06 GMT
ولفت وزير المال المصري إلى أن “الاقتصاد العالمي يشهد تحديات بالغة الصعوبة وشديدة التعقيد في ظل التوترات في دول أوروبا وجائحة “كورونا”، والتي تمر بها البلاد في السنوات الأخيرة، والعاصفة التي طالت الاحتياجات الأساسية للإنسان وارتفاع الأسعار للسلع وارتفاع تكاليف التمويل لدى المستثمرين حول العالم، لما يشير إلى أن الاقتصاد في حالة اضطراب شديد”.
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