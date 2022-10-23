الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني في ملعب لكرة القدم بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس.. فيديو

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، اليوم السبت، على شاب فلسطيني داخل ملعب لكرة القدم في مدينة القدس الشرقية بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة.

ونشرت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، مقطع فيديو يظهر شرطيا إسرائيليا يرفع سلاحه تجاه فلسطيني ظهر ممددا على الأرض بعد إصابته في ملعب الشيخ جراح في القدس.

בנשקים שלופים במגרש כדורגל: תיעוד הרגעים שאחרי נטרול המחבל@GalAharonovich pic.twitter.com/zeCSDbtx7L — כאן חדשות (@kann_news) October 22, 2022

ولم تعرف بعد حالة الشاب الفلسطيني المصاب وطبيعة إصابته، غير أن وسائل إعلام عبرية قالت إنه تم “تحييده” بإطلاق النار على ظهره، بعد مطاردة قصيرة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار.

وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها “هجوم إرهابي”.

ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.