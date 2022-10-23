الحكومة المصرية تقرر تثبيت أسعار البنزين والسولار والمازوت

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة إلى جانب تثبيت السولار والمازوت، وذلك للربع الرابع من العام الجاري.

وجاء القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم السبت، إن “لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية”.

وبالقرار الجديد تبقى الأسعار كما هي إذ يكون لتر لبنزين 80 بـ 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ 9.25 جنيه، وسعر بنزين 95 بـ 10.75 جنيه للتر، ويكون سعر لتر السولار بـ 7.25 جنيه، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

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