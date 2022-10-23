ليفربول يخسر بهدف نظيف أمام نوتنغهام فوريست صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي… فيديو

مني ليفربول، اليوم السبت، بهزيمة غير متوقعة من صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز نوتنغهام فوريست، في افتتاح منافسات الجولة 13 من البريميرليغ.

وسجل المهاجم النيجيري تايو أيوني الهدف الوحيد في اللقاء، بالدقيقة 55، وكاد الفريق أن يرفع غلته بعدها بهدف ثان لو لا تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر. هدف نوتنغهام فوريست الاول ضد ليفربول ⚽️.pic.twitter.com/8zTav506lf — سعود | Kroos (@Kr_os0) October 22, 2022 وجاءت الخسارة “صادمة” لليفربول بعد انتصارين مهمين على مانشستر سيتي وويست هام، الأسبوع الماضي، فيما حقق نوتنغهام فوريست، صاحب المركز الأخير بالدوري، انتصاره الثاني فقط خلال الموسم. وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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