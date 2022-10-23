معلومات عن صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف "فيربا"

تتميز صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف “فيربا” بسهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، إضافة إلى امتلاكها مستويات عالية من الحماية ضد وسائل التشويش المعادية.

وتمثل صواريخ “فيربا” واحدة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف المطورة، التي تصنعها روسيا، حسبما يقول موقع “روس أوبورون إكسبورت” الروسي.

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وتمتلك صواريخ “فيربا” إمكانيات متطورة في عملية التصويب، إضافة إلى بصمتها الحرارية المنخفضة.

ما هي المواصفات الفنية لصواريخ “فيربا”؟

المدى: يمكنها إصابة الأهداف التي تحلق في مدى يبدأ من 500 متر ويصل إلى 6 آلاف متر. الارتفاع: يمكن للصواريخ أن تدمر أهداف جوية تحلق على ارتفاعات تبدأ من 10 أمتار حتى 3 آلاف و500 متر. السرعة: يمكنها إسقاط أهداف تصل سرعتها إلى 400 متر في الثانية (أسرع من الصوت). زمن الاستعداد القتالي من وضع الحركة: 12 ثانية. نظام التوجيه: رادار إيجابي.

ولفت الموقع إلى أنه تم تصميم صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف “فيربا” لتكون قادرة على إسقاط جميع الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها التي تشمل الطائرات الثابتة الأجنحة والمروحيات والطائرات المسيرة “الدرونز” والصواريخ المجنحة.