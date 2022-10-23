الرئاسة الجزائرية تعلن اعتذار محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية "لأسباب صحية"

أعلنت الرئاسة الجزائرية اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضوره اجتماع القمة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأسباب صحية.
الجزائر، 22 أكتوبر – سبوتنيك. وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: “تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح [الأول من] نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر”.
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وبحسب البيان، أبدى تبون تفهمه وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي القمة، وتمنى له موفور الصحة والعافية.
وتعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.
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