الرئاسة الجزائرية تعلن اعتذار محمد بن سلمان عن عدم حضور القمة العربية "لأسباب صحية"

الجزائر، 22 أكتوبر – سبوتنيك. وأجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: “تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، أعرب له فيها عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في الفاتح [الأول من] نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر”.