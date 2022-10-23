إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي بولتافا وكيروفوغراد بأوكرانيا

دوت إنذارات بشأن الغارات الجوية في مقاطعتي بولتافا وكيروفوغراد الأوكرانيتين في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية.

قال دميترو لونين، القائم بأعمال حاكم بولتافا، على موقع “تلغرام”، بعد منتصف الليل بقليل، إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المنطقة.

كما أبلغ رئيس إدارة كيروفوغراد الإقليمية عن حالة تأهب لغارة جوية عبر “تلغرام” أيضا.

في صباح يوم السبت، سمعت إنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في العاصمة كييف وفي مناطق ميكولايف وسومي وتشرنيغيف وبولتافا وخاركوف.

نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.