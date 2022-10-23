روسيا تطلق صاروخا فضائيا حاملا لأقمار صناعية من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية

أطلقت روسيا صاروخًا فضائيًا من طراز “Soyuz-2.1b” يحمل القمر الصناعي “Skif-D”، وهو الأول ضمن مجموعة “سفيرا” المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، كما يحمل ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز “Gonets-M”، حيث جرى الإطلاق من قاعدة فوستوتشني الفضائية،

قاعدة فوستوتشني الفضائية – سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، بأن الإطلاق حضره مدير وكالة الفضاء الروسي “روسكوسموس” يوري بوريسوف، ونائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف.

ومن المنتظر أن تستقر الأقمار الجديدة في مداراتها خلال ساعات.

ويتمتع الصاروخ “سويوز” بنسبة عالية من الموثوقية بين منصات الإطلاق في مختلف البلدان في العالم، وتم تنفيذ أكبر عدد من المهام الفضائية الناجحة في العالم بواسطة هذا الصاروخ.

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ويُعد القمر الصناعي “Skif-D” نموذجًا لقدرات نظام “Skif” للإنترنت عريض النطاق في روسيا مستقبلًا، والذي سيكون جزءًا من مجموعة “سفيرا” أيضًا.