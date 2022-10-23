إعلام فلسطيني يؤكد مقتل شاب إثر انفجار داخلي لمجموعات "عرين الأسود"

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بمقتل شاب إثر انفجار داخلي أثناء الإعداد والتجهيز لمجموعات “عرين الأسود”.

وأشار إلى أن الشاب يدعى تامر كيلاني ولقي مصرعه بالبلدة القديمة في نابلس، وهو أحد مقاتلي مجموعة “عرين الأسود”.

وبرز اسم “عرين الأسود” خلال الأيام الأخيرة، على خلفية تنفيذ عناصرها العديد من عمليات إطلاق النار ضد القوات الإسرائيلية في الضفة.

عاجل| مصادر صحفية: “استـشهــادالشاب تامر الكيلاني بانفجار عبوة في البلدة القديمة بنابلس”. pic.twitter.com/i3MaQd8rFO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 22, 2022

وظهرت المجموعة في نابلس شمالي الضفة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عبر عرض عسكري لعناصرها المنتمين لمختلف الفصائل الفلسطينية.