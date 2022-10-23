إعلام أوكراني يقول إن انفجارات وقعت في كريمنشوك وزابوروجيه

وقعت انفجارات في مدينة كريمنشوك الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأحد، وفقا لعمدة المدينة.

وأعلنت حالة التأهب الجوي في المدنية منذ قليل، ودوت صافرات الإنذار.

وفي الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، أكدت وسائل إعلام أوكرانية وقوع انفجارات.

وليل السبت/الأحد، أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف، حالة التأهب الجوي في المدينة.

كما دوت صافرات الإنذارات في منطقتي بولتافا وكيروفوغراد في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة السلطات المحلية تعلن حالة التأهب الجوي في كييف

يُذكر أن القوات المسلحة الروسية، بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى، على أهداف للقيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في عموم أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تنفيذ الاستخبارات الأوكرانية عملا إرهابيا، استهدف جسر القرم.