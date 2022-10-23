وضع أول قمر صناعي لمجموعة "سفيرا" الروسية في المدار

قال متحدث باسم شركة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، إن القمر الصناعي Skif-D””، وهو الأول ضمن مجموعة “سفيرا” المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، وضع في مداره بنجاح بعد الإطلاق يوم السبت.

ويوم السبت، أطلقت روسيا صاروخا فضائيا من طرازSoyuz-2.1b” ” يحمل القمر الصناعي “Skif-D”، وهو الأول ضمن مجموعة “سفيرا” المدارية المكونة من عدة أقمار صناعية، كما يحمل ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من طراز “Gonets-M”، حيث جرى الإطلاق من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية.

وقال متحدث باسم وكالة “روسكوسموس” للصحفيين بعد عدة ساعات من الإطلاق: “تم فصل جميع الأقمار الصناعية ووضعها في المدار”.

ويُعد القمر الصناعي “Skif-D” نموذجًا لقدرات نظام “Skif” للإنترنت عريض النطاق في روسيا مستقبلًا، والذي سيكون جزءًا من مجموعة “سفيرا” أيضًا.

روسيا تطلق صاروخا فضائيا حاملا لأقمار صناعية من قاعدة “فوستوتشني” الفضائية