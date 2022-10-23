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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تشيلي، صباح اليوم الأحد.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند دائرة عرض (22.11 جنوبا) وخط طول (68.70 غربا) وعلى عمق 100 كيلو متر.
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على مسافة 244 كم شمال شرق أنتوفاغاستا، و45 كم جنوب شرق كالاما.
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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