زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على مسافة 244 كم شمال شرق أنتوفاغاستا، و45 كم جنوب شرق كالاما.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.