زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر تشيلي، صباح اليوم الأحد.
وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقع الزلزال عند دائرة عرض (22.11 جنوبا) وخط طول (68.70 غربا) وعلى عمق 100 كيلو متر.
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على مسافة 244 كم شمال شرق أنتوفاغاستا، و45 كم جنوب شرق كالاما.
🔔#Earthquake (#sismo) M5.7 occurred 52 km NW of #Calama (#Chile) 4 min ago (local time 23:08:30). More info at:
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— EMSC (@LastQuake) October 23, 2022
ولم يتم الإعلان عن وقوع ضحايا أو إصابات.
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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