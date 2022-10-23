القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"

قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، فجر اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت بلدة نوفويدار بصواريخ “هيمارس” الأمريكية.
وقال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، “إنه في تمام الساعة (02:50 بالتوقيت المحلي، 23:50 بتوقيت غرينتش) قصفت القوات المسلحة لأوكرانيا نوفويدار بستة صواريخ هيمارس”.
في وقت سابق، قال المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك، إن مدينتي سفاتوفي وزولوتي قصفتا بصواريخ هيمارس الأمريكية.
ولم ترد معلومات عن أضرار أو إصابات.
في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما استهدف معبرا مدنيا بالقرب من جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون باستخدام نظام “هيمارس” الذي زودته به الولايات المتحدة، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في الهجوم، بحسب كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية للمدينة.
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00:39 GMT
وأكد ستريموسوف أن القوات الأوكرانية تعمدت استهداف الصحفيين أثناء القصف.
ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، يوم الأربعاء الماضي، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
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