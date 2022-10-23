القوات الأوكرانية تقصف عدة مناطق في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"

في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، شنت القوات الأوكرانية هجوما استهدف معبرا مدنيا بالقرب من جسر أنتونيفكا (أنتونيفسكي) في منطقة خيرسون باستخدام نظام “هيمارس” الذي زودته به الولايات المتحدة، حيث قُتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة في الهجوم، بحسب كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية للمدينة.