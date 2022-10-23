بوتين يهنئ شي جين بينغ على انتخابه لولاية ثالثة لمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني

وبسحب موقع الكرملين، أعرب بوتين عن عزمه على مواصلة الحوار حول تطوير شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.

وكانت قد أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء “شينخوا”.