بوتين يهنئ شي جين بينغ على انتخابه لولاية ثالثة لمنصب الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية تهنئة إلى شي جين بينغ، الذي تم انتخابه أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة.
وقال بيسكوف لوكالة “سبوتنيك”: “تم إرسال برقية تهنئة”.
وبسحب موقع الكرملين، أعرب بوتين عن عزمه على مواصلة الحوار حول تطوير شراكة شاملة وتعاون استراتيجي بين الدول.
وجاء في البرقية: “سأكون سعيدا لمواصلة حوارنا البنّاء والعمل المشترك الوثيق بشأن تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي بين دولنا”.
كما تمنى بوتين لشي جين بينغ النجاح والصحة الجيدة والازدهار.
وكانت قد أعادت اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني انتخاب شي جين بينغ أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، وفقًا لقرار صادر عن اللجنة المركزية نشرته وكالة أنباء “شينخوا”.
كما تم اختيار شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للمجلس العسكري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
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