الكويت تبعد 23 ألف وافد منهم 3500 مصري في 10 أشهر

نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر أمنية كويتية، أن حركة إبعاد الوافدين من مخالفي القوانين شهدت طفرة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقا لما نقلته جريدة القبس عن مصادر أمنية، فقد تم إبعاد 23 ألف وافد من جنسيات مختلفة خلال 10 أشهر منذ بداية العام 2022، منهم 3500 مصري.

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ولفتت إلى أن أسباب الإبعاد تختلف من فرد إلى آخر، فمن المبعدين من تورط في قضايا جنائية أو جنح، وهؤلاء يمثلون وفقا للمصادر 80% من المبعدين، ومنهم من تم إبعاده “للمصلحة العامة”، ويمثلون 20%، مؤكدا أن هذا الأخير يتم عن طريق تقارير ترفع من الوكلاء المساعدين في القطاعات الأمنية المختلفة إلى وكيل وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن عدد النساء بين هؤلاء المبعدين قرابة 10 آلاف امرأة، لافتا إلى أن أكثر الجنسيات التي تم إبعادها كانت الجنسية الهندية، 8 آلاف، ثم الجنسية البنغالية 5 آلاف مبعد، ثم السيلانية 4 آلاف مبعد، وفي المرتبة الرابعة جاء المصريون بـ 3500 مبعد.