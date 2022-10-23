زيلينسكي يدعو العالم إلى شن ضربة على الكرملين

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع وسائل الإعلام الكندية إنه في حالة مهاجمة روسيا “مركز اتخاذ القرار” في شارع بانكوفا، حيث يقع مكتب رئيس أوكرانيا، سيتعين على العالم الرد على الكرملين.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناتي التلفزيون الكنديتين “سي تي في” و”سي بي سي”: “في حال توجيه ضربة على مراكز اتخاذ القرار في كييف، ينبغي على دول العالم الرد بضربة مماثلة على الكرملين”.

وأضاف زيلينسكي أنه في الوقت نفسه لا يهم ما إذا كانت أوكرانيا دولة من دول الناتو أم لا.

في غضون ذلك، عبّر سكان بريطانيا، الذين قرأوا صحيفة “صن”، عن غضبهم من مثل هذا التصريح الصادر عن رئيس أوكرانيا.

وعلق المستخدم بيلزيمارك: “هل يمكن إبعادنا عن هذا؟”.

وكتب لاري: “حسنًا، شكرًا لمحاولة إطلاق العنان لمحرقة نووية!”.