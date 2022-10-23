المغرب يشارك في اكتشاف أقوى وميض فضائي على الإطلاق

تمكن المرصد الفلكي المغربي “أوكايمدن” في المشاركة في رصد أكثر وميض ضوئي توهجا على ‏الإطلاق.‏

واكتشف المرصد التابع لجامعة القاضي عياض في مراكش الوميض الذي يحمل اسم “رايونس غاما”، بعد انبعاثه على مسافة 2.4 مليارات سنة ضوئية من الأرض، ورجح أنه نتج عن ولادة ثقب أسود، وفقا لصحيفة “هسبريس” المغربية.

ويعتبر “رايونس اما” هو أقوى وميض تم تسجيله حتى الآن، وأكثر أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي كثافة، وشاركت العديد من التلسكوبات المحترفة والتابعة للهواة في رصده بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما فيها تلسكوبات “أوكايمدن” المغربي.

ومازال ضوء الوميض المتبقي قيد الدراسة من جانب علماء في جميع أنحاء العالم، كما يستمر البحث لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الظاهرة.

EXPLOSION COSMIQUE – Le 9 octobre, un afflux incroyablement puissant de rayons X et de rayons gamma a infiltré notre système solaire. C’était probablement le résultat d’une explosion massive qui s’est produite à 2,4 milliards d’années-lumière de la Terre, Un événement unique. pic.twitter.com/OtAmM4GnRb — ÉCHOS DE LA RDC (@ViveCongo) October 19, 2022

ويرجح العلماء أن هذه الانفجارات ناجمة عن موت نجوم عملاقة، يزيد حجمها عن حجم الشمس بثلاثين ضعفا.